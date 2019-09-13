Граждане Чехии смогут въезжать в Санкт-Петербург по электронной визе

С 1 октября 2019 г. граждане 53 стран, включая Чешскую Республику, смогут оформлять визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по интернету. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании заявления, заполненного на сайте МИД РФ не позднее чем за 4 дня до требуемой даты пересечения границы России.
Срок действия такой визы составит 30 дней с момента оформления, и она позволит находиться в городе и области в течение восьми суток. Виза будет выдаваться для рабочих и туристических поездок и с гуманитарными целями. Об этом сообщает газета Lidové noviny со ссылкой на российские СМИ. Данная информация также опубликована на сайте посольства РФ в Чехии.
Подобная форма разрешения на въезд уже действует в отношении Калининградской области и Дальнего Востока. Санкт-Петербург надеется с помощью упрощения визового режима увеличить приток в город туристов. По данным газеты «Коммерсантъ», с 1 января 2021 г. с целью увеличения турпотока готовится введение электронных виз для всей территории России.
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