Гражданам Кыргызстана и Туркменистана больше не понадобятся транзитные визы в чешских аэропортах

Эва Туречкова
07-09-2019
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Чехия собирается отменить транзитные визы для пересадки в аэропорту для граждан Туркменистана и Кыргызстана, пишет чешское информагентство ЧТК со ссылкой на поправку к соответствующему постановлению МВД.

Таким образом, список стран, чьи граждане обязаны будут при приземлении в чешских воздушных гаванях предъявлять транзитную визу, сократится до 16. Транзитная виза для пересадки в аэропорту и впредь понадобится гражданам Армении, Чада, Египта, Индии, Йемена, Южного Судана, Кубы, Мали, Ливана, Ливии, Мавритании, Нигера, Палестины, Судана, Сирии и Турции.

 
 
 
 
 
 
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