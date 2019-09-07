Гражданам Кыргыстана и Туркменистана больше не понадобятся транзитные визы в чешских аэропортах

Чехия собирается отменить транзитную визу для пересадки в аэропорту для граждан Туркменистана и Кыргызстана, пишет чешское информагентство ЧТК со ссылкой на поправку к соответствующему постановлению МВД.

Таким образом, список стран, чьи граждане обязаны будут при приземлении в чешских воздушных гаванях предъявлять транзитную визу, сократится до 16. Транзитная виза для пересадки в аэропорту и впредь понадобится гражданам Армении, Чада, Египта, Индии, Йемена, Южного Судана, Кубы, Мали, Ливана, Ливии, Мавритании, Нигера, Палестины, Судана, Сирии и Турции.