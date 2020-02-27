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ГП подтвердила решение прокурора Шароха прекратить уголовное преследование сына премьера

Эва Туречкова
27-02-2020
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Уголовное преследование Андрея Бабиша мл., сына премьер-министра Бабиша, окончательно прекращено, сообщил чешскому информагентству ЧТК Петр Малы, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры (ГП). Решение о прекращении производства вынес в начале февраля прокурор Ярослав Шарох, затем оно пересматривалось в надзорном порядке. Сын главы кабинета министров проходил обвиняемым по делу «Гнездо аиста». Как заявил Малы, нет весомых доказательств того, что Андрей Бабиш младший принимал активное участие в получении субсидии, частично выплачиваемой из европейских фондов. Напомним, что прокурор Ярослав Шарох по этой же причине прекратил уголовное преследование по делу «Гнездо аиста» остальных членов семьи Андрея Бабиша еще в августе прошлого года. Обвинения были сняты с жены премьера Моники Бабишовой, дочери Адрианы Бобековой и ее мужа Мартина Геродеса.

 
 
 
 
 
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