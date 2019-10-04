По словам премьер-министра Андрея Бабиша, государство задолжало «Чешской почте» 3,3 млрд крон. Выплата данной суммы обусловлена согласием Европейской комиссии и могла бы предположительно осуществиться в следующем году. Об этом глава чешского правительства заявил после переговоров с генеральным директором почтовой компании Чешской Республики Романом Кнапом.

Сумма предназначена на погашение долга, возникшего в связи с предоставлением универсальных, то есть основных почтовых услуг. За минувший и текущий год государство должно выплатить почте по 1,5 млрд крон, за предыдущие годы - примерно 300 миллионов крон.

А. Бабиш вместе с Р. Кнапом и главой МВД Я. Гамачеком также обсудили планы по реструктуризации почтовой компании и сокращению числа работников «Чешской почты» с нынешних 29000 на 7000 с тем, чтобы доступность услуг почтовой связи для всех граждан в будущем не была ограничена.