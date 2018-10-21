Государство за первые три квартала собрало налогов на сумму 739 млрд крон

Эва Туречкова
21-10-2018
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Налоговая служба Чехии за первые три квартала текущего года собрала налогов на сумму 739 млрд крон (29,6 млрд евро), то есть в межгодовом сравнении на 6,5 процента больше. В указанную сумму не включены поступления в Фонд социального страхования.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за девять месяцев текущего года составили 293 млрд крон, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 процента больше.

Доходы от подоходного налога с предприятий поднялись до 133,4 млрд крон, что на 2,3 процента больше, чем в 2017 году.

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