Государство за первые три квартала собрало налогов на сумму 739 млрд крон

Налоговая служба Чехии за первые три квартала текущего года собрала налогов на сумму 739 млрд крон (29,6 млрд евро), то есть в межгодовом сравнении на 6,5 процента больше. В указанную сумму не включены поступления в Фонд социального страхования.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за девять месяцев текущего года составили 293 млрд крон, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 процента больше.

Доходы от подоходного налога с предприятий поднялись до 133,4 млрд крон, что на 2,3 процента больше, чем в 2017 году.