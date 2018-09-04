Государство выделит на обновление инфраструктуры вузов 12,5 млрд крон

Эва Туречкова
04-09-2018
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Чешское правительство собирается к 2027 году выделить на реконструкцию вузов 12,5 миллиарда крон (500 миллионов евро). Во вторник Кабинет министров одобрил программу развития и обновления их инфраструктуры. Указанные средства должны быть использованы на проведение ремонта старых зданий, на строительство новых объектов, а также на приобретение необходимого оборудования.

Согласно программе, 2,5 млрд крон будут выделены на реконструкцию студенческих столовых и общежитий.

Карлов университет в этом году осуществил ремонт зданий на 1,7 миллиарда крон, университет им. Масарика в Брно вложил в собственную инфраструктуру 1,4 млрд крон.

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