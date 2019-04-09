Государство вводит штрафы для нелегальных заводчиков собак и кошек

С целью предотвращения издевательств над животными и распространения нелегальных собачьих и кошачьих ферм, государство вводит новые правила ведения подобного рода хозяйств, а также штрафы для нарушителей установленного режима. В первую очередь речь идет о введении в обиход точного определения, позволяющего отличить заводчиков породистых животных, реализующих племенную программу, от тех, кто разводит собак и кошек исключительно для наживы.

Государством также устанавливаются штрафы за содержание животных в несоответствующих требованиям условиях.