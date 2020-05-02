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Государство планирует компенсировать треть арендной платы предприятиям ЧР, закрывшимся на время эпидемии

Катерина Айзпурвит
02-05-2020
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Государство намеревается за период с 12 марта по конец июня взять на себя третью часть арендной платы, которую должны вносить предприятия, вынуждено прекратившие работу в рамках борьбы с распространением коронавируса в Чехии. Как сообщил сайту iDNES.cz премьер-министр Андрей Бабиш, согласно плану, одну треть арендной платы должен заплатить арендатор, другая треть перейдет на арендодателя как сделанная арендатору скидка, а третью часть компенсирует государство.

Подобную поддержку получат не только торговые центры, но и пивные, небольшие магазины, парикмахерские и т. д. Ранее такое предложение по оказанию помощи бизнесу выдвигала оппозиция, при этом партия ТОР-09 предлагала полностью покрыть расходы на аренду за счет бюджета.

Как сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек, также рассматривается возможность, при которой государство компенсирует более трети арендной платы, однако окончательное решение предстоит принять правительству. Проект будет рассмотрен кабинетом до 11 мая, когда, согласно плану по снятию карантина, возобновят работу торговые центры.

Катерина Айзпурвит
02-05-2020
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