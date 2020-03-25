Государство освободит индивидуальных предпринимателей на полгода от уплаты части взносов на социальное и медицинское страхование

Государство освободит индивидуальных предпринимателей на полгода, с марта по август включительно, от уплаты части взносов на социальное страхование в условиях карантина. Речь идет о минимальном размере взносов, которые в случае мелких предпринимателей, чья предпринимательская деятельность является главным источником их заработка, составляют в месяц 2544 крон.

В случае более высокой суммы взносов, которые платят средние и крупные предприниматели, государство также освободит их от обязанности платить в указанный период за социальное страхование какие-либо взносы и «подарит» им ежемесячно до августа по 2544 крон с тем, что при подаче налоговой декларации по итогам отчетного календарного года предприниматель, чьи доходы предполагают более высокий уровень социальных взносов, сможет вычесть упомянутую сумму из своих расходов на социальное страхование.

Предприниматели также получили право отложить на полгода уплату взносов за обязательное медицинское страхование.

Сенат Чехии в среду, 25 марта, одобрил предложенный правительством законопроект. Норму должен скрепить своей подписью президент, что может произойти уже в четверг.