Государство обязали извиниться за неправдивые слова М. Земана об экс-советнике

Государство должно принести извинения за неправдивые слова президента Милоша Земана о его бывшем советнике Зденеке Шарапатке. По информации портала iDnes, такое решение принял Районный суд Праги-1. Глава государства в эфире программы частного телеканала Barrandov, в частности, заявил, что «он выбросил Шарапатку как неспособного к исполнению обязанностей».

Зденек Шарапатка, однако, покинул свою должность в 2010 году по взаимной договоренности. Обязанность принести eму извинения в официальном порядке возложена на Министерство финансов как представителя Чешской Республики, так как нельзя подать иск в суд на действующего президента.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек сообщил информагентству ČTK, что «М. Земан не принимал участия в споре по поводу извинений». Овчачек предполагает, что Минфин подаст апелляцию на решение суда.