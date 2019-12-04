Государство не обязано выплачивать компенсации четверым чехам, похищенным в 2015 году в Ливане

Государство не обязано выплачивать компенсации четверым чехам в совокупном размере 40 миллионов крон, похищенным в 2015 году в Ливане и позже освобожденным. Вердикт 3 декабря вынес Городской суд Праги.

Жертвы киднеппинга требовали компенсаций в качестве возмещения нанесенного им ущерба государством, органы которого, по их мнению, могли воспрепятствовать их похищению. Судебный иск против государства подали четверо из пяти пленников, находившихся с лета 2015 г. в заточении 199 дней: aдвокат Ян Шварц, переводчик Aдам Хомси, а также двое журналистов – Mирослав Добеш и Павел Кофронь.

Председатель апелляционного сената Яна Кноткова, однако, отметила, что «ущерб похищенным лицам нанесли похитители, а не государство». Истцы считают решение суда несправедливым и взвешивают возможность подачи апелляции в Верховный суд Чешской Республики.