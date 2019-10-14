Государство не должно извиняться за высказывания президента о журналисте Фердинанде Пероутке

Терезие Касалова, внучка Фердинанда Пероутки, считающегося в Чехии одним из ярчайших представителей довоенной чехословацкой демократической журналистики, не получит извинений от государства за высказывания президента Милоша Земана. В 2015 году глава государства заявил, что Пероутка был очарован нацизмом, что доказывает написанная им статья с названием «Гитлер – джентльмен». Несмотря на предпринятые поиски, а Милош Земан утверждал, что видел упоминаемый текст собственными глазами, оригинал статьи, однако, найти не удалось.

Суд удовлетворил требование Терезие Касаловой о принесении извинений, однако, ошибочно определил, что это должна сделать Канцелярия президента. По вынесенному вердикту, извинение должны принести Министерство финансов, так как глава государства, по сути, является государственным чиновником.

Ныне Наивысший суд констатировал, что истица не смогла доказать – какое конкретное правило, которое должно соблюдаться, президент нарушил своими высказываниями.