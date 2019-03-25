Государство могло бы выплатить компенсации родителям, ребенок которых умер после прививки

Государство могло бы выплатить компенсации родителям и другим близким, потерявшим ребенка в результате обязательной прививки или в том случае, если прививка нанесла ребенку непоправимый вред. Соответствующий законопроект в понедельник одобрило правительство Чехии. Расходы, связанные с выплатой компенсаций, Минздрав не способен предугадать, однако они могут составить до десятков миллионов крон в год.

Министр здравоохранения ЧР Адам Войтех одновременно сообщил, что речь идет лишь об единичных случаях. Если несчастье произойдет не по вине врача или производителя вакцины, компенсации пострадавшим будут выплачены непосредственно самим Минздравом.