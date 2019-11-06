Государственный фонд кинематографии добивается расширения поощрительного фонда для иностранных съемочных групп

Уже в середине текущего года Государственный фонд кинематографии Чехии полностью исчерпал 800 миллионов крон (30,8 миллиона евро), выделенные в качестве поощрительных компенсаций для заграничный съемочных групп. Прием новых заявлений на возмещение части средств инвестированных в проведение съемок в Чехии был прекращен. Государственный фонд кинематографии опасается, что страна может лишиться многомиллиардных вложений, которые способны осуществить в Чехии иностранные продюсеры. В связи с этим Фонд добивается выделения из бюджета еще 500 миллионов крон (19,2 миллиона евро), чтобы процесс мог продолжаться. Если будет получено согласие, прием заявлений на выплату компенсаций может быть возобновлен с 17 ноября 2019 года.