Государственный долг ЧР: падения и взлеты

Государственный долг Чешской Республики к концу сентября 2018 года вырос на 46,7 миллиардов крон, составив 1,671 триллионов. В пересчете на народонаселение, гипотетический долг каждого чеха составляет около 157 000 крон.

Министерство финансов также отметило, что к концу текущего года ожидается снижение размера госдолга до 1,624 трлн крон. В конце 2017 года этот показатель находился на отметке 1625 триллионов крон. В докладе, подготовленном минфином, говорится, что в течение первых трех кварталов 2018 года были покрыты почти все запланированные потребности в финансировании текущего года, процесс работы с госбюджетом был более результативным, чем в предыдущий период. Также отмечается, что, несмотря на увеличение госдолга в третьем квартале, за год этот показатель существенно снизился.