Государственный долг ЧР: падения и взлеты

Ирина Ручкина
19-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Государственный долг Чешской Республики к концу сентября 2018 года вырос на 46,7 миллиардов крон, составив 1,671 триллионов. В пересчете на народонаселение, гипотетический долг каждого чеха составляет около 157 000 крон.

Министерство финансов также отметило, что к концу текущего года ожидается снижение размера госдолга до 1,624 трлн крон. В конце 2017 года этот показатель находился на отметке 1625 триллионов крон. В докладе, подготовленном минфином, говорится, что в течение первых трех кварталов 2018 года были покрыты почти все запланированные потребности в финансировании текущего года, процесс работы с госбюджетом был более результативным, чем в предыдущий период. Также отмечается, что, несмотря на увеличение госдолга в третьем квартале, за год этот показатель существенно снизился.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 