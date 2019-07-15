Государственный дистрибутор топлива проверит госзакупки у холдинга Agrofert

Государственный дистрибутор топлива, компания Čepro проверит роль холдинга Agrofert в госзакупках, заявило руководство топливного гиганта в реакции на аудит Еврокомиссии, касающийся конфликта интересов премьера Андрея Бабиша.

Компании, входящие в состав Agrofert, стали, начиная с 2017 года, победителем госзаказов на общую сумму, исчисляющуюся в миллиардах крон. Менеджер Agrofert по коммуникации Ян Павлу в реакции для сайта «Чешского Радио» iRozhlas заявил, что холдинг победил в тендерах исключительно благодаря лучшим предложениям.

Речь идет, например, о компании Preol, входящей в холдинг Agrofert, которая является для Čepro одним из ключевых поставщиков. Общая сумма госконтрактов, выполненных этой фирмой, превысила за последние два года 5 миллиардов крон. Другой компанией Agrofert, работающей на Čepro, является Primagra.