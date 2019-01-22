Государственной системы воздушной неотложки не будет

Антон Каймаков
22-01-2019
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До конца марта Минздрав Чехии намерен подготовить все необходимые документы для проведения конкурса на обеспечение работы воздушной неотложки, вертолеты которой перевозят тяжелых пациентов в профильные медицинские стационары для оказания экстренной помощи. Это необходимо, чтобы в декабре 2020 года, когда завершится действие старых договоров, служба без проблем продолжила свою работу.

Несмотря на более ранние заявления премьера Андрея Бабиша о том, что работу системы воздушной неотложки постепенно в свои руки полностью возьмет государство, задействовав полицейских и армейских вертолетчиков, ставка делается на комбинированный вариант. Как и в настоящее время, перевозку тяжелых пациентов по воздуху в ряде регионов страны будут осуществлять также и частные фирмы.

 
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