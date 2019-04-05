Государства–члены НАТО подтвердили свои обязательства перед Североатлантическим альянсом

Лорета Вашкова
05-04-2019
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Государства–члены НАТО предпримут больше усилий для увеличения оборонных бюджетов и состава совместной армии. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Вашингтоне, приуроченной к 70-летию основания НАТО. Дебаты глав дипломатии касались нынешних угроз, прежде всего агрессии России и ситуации в Украине, сообщает ЧТК.

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, «Прага подтвердила, что будет и далее поддерживать проекты в рамках сотрудничества альянса с Украиной». Петршичек также снова озвучил, что Чешская Республика планирует постепенное повышение бюджета на оборону с тем, что в 2021 г. будет выделено 1,4% от ВВП страны, а к 2024 году военные расходы вырастут до 2% ВВП.

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