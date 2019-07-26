Гости Летней киношколы - российский режиссер А.Герман-младший, чешские и польские режиссеры

В рамках 45-й «Летней киношколы» (LFŠ), которая началась в Угерске Градиште в пятницу, зрители увидят около 200 полнометражных фильмов: 185 из них - в шести традиционных кинозалах, остальные - в двух летних кинотеатрах. В программе показов самого крупного неконкурсного смотра в стране широко представлен кинематограф Чехии и Словакии, а также творчество австрийского режиссера и сценариста Михаэля Ханеке.

Фестиваль, который ежегодно посещает около 800 посетителей, продлится девять дней. В числе гостей в этом году — чешские режиссеры Ольга Соммерова и Гынек Бочан, многократный лауреат международных кинематографических премий из России Алексей Герман-младший, польские режиссеры Войцех Смажовский и Лех Майевский и другие деятели кино.