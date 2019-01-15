Госпошлина за расторжение брака может увеличиться с двух до семи тысяч крон

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Парам, которые по обоюдному согласию захотят расторгнуть брак, возможно придется заплатить, не две, а семь тысяч крон, что составит не 78, а примерно 278 евро. Повышение размеров пошлины предусматривает проект поправки к закону о судебных издержках.

По данным Чешского статистического агентства, в Чехии распадается почти половина браков. Однако если в 2000 году средняя продолжительность брака составляла 11 лет, то в 2017 году пары сохраняли супружеские отношения более 13 лет. В первой половине 2018 года распалось почти 12 тысяч браков, из которых 5,5 тысяч – по обоюдному согласию.

 
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