Госдолг Чехии в третьем квартале достиг 63,2 млрд крон

Государственный долг ЧР к концу сентября вырос на 63,2 млрд крон, составив 1, 685 трлн крон (67,4 млрд евро).

Причиной его увеличения стали усилия правительства по привлечению финансовых средств на выгодных условиях для осуществления запланированных выплат по государственным облигациям. Таким образом, на каждого чеха приходится 158 тыс. крон долга (6,3 тыс. евро), сообщает Минфин.

Фактическое увеличение номинальной суммы государственного долга в течение отдельных кварталов является обычным явлением, которое вызвано временным несоответствием эмиссионной деятельности и процесса погашения долга и не является подтверждением долгосрочного тренда в данной области.

В долгосрочной перспективе государственный долг ЧР снижается, сообщает финансовое ведомство.