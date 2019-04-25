Госдолг Чехии в первом квартале 2019 года достиг 64 млрд евро

Государственный долг ЧР в первом квартале вырос на 109,6 млрд до 1,732 трлн крон (64 млрд евро). Причиной его увеличения стали усилия правительства по привлечению финансовых средств на выгодных условиях для осуществления запланированных выплат по государственным облигациям в апреле и июле. Таким образом, на каждого чеха приходится 162,6 тыс. крон долга (6 тыс. евро), сообщает Минфин.

«Фактическое увеличение номинальной суммы государственного долга в первом квартале является обычным явлением, которое вызвано временным несоответствием эмиссионной деятельности и процесса погашения долга и не является подтверждением долгосрочного тренда в данной области», - сказал Петр Павелек, глава отдела Министерства финансов по управлению госдолгом и имуществом ведомства. Минфин, по его словам, таким образом реагирует на ситуацию на финансовых рынках, причем государственный долг в долгосрочной перспективе снижается.