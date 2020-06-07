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Госбюджет ЧР в ближайшие несколько лет будет дефицитным, заявила министр финансов Чехии

Тимур Кашапов
07-06-2020
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Министр финансов Чехии Алена Шиллерова ожидает дефицитный бюджет в ближайшие несколько лет. Об этом она заявила в ходе интервью на телеканале Prima. Вместе с тем, Шиллерова затруднилась назвать размер дефицита, ранее министр отмечала, что в 2020 году этот показатель составит примерно 500 млн крон (около 20 млн долларов).

Возвращение к сбалансированному бюджету, по ее словам, займет около семи лет. Минфин уже подготовил соответствующую поправку к закону о государственном бюджете, который будет вынесен на обсуждение правящей коалиции до конца июня.

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