Городскую полицию наделят большими полномочиями

Правительство в пятницу одобрило поправку в закон «Об организации дорожного движения», предполагающую наделить городскую полицию большими полномочиями, сообщил в пятницу министр юстиции Ян Кнежинек.
Согласно норме, предложенной депутатом от социал-демократической партии Петром Долинеком, городские полицейские смогут оштрафовать водителей, выезжающих на выделенные полосы для автобусов, прямо на месте. В настоящее время такие полномочия даны лишь государственной полиции.
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