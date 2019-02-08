Городскую полицию наделят большими полномочиями

Правительство в пятницу одобрило поправку в закон «Об организации дорожного движения», предполагающую наделить городскую полицию большими полномочиями, сообщил в пятницу министр юстиции Ян Кнежинек.

Согласно норме, предложенной депутатом от социал-демократической партии Петром Долинеком, городские полицейские смогут оштрафовать водителей, выезжающих на выделенные полосы для автобусов, прямо на месте. В настоящее время такие полномочия даны лишь государственной полиции.