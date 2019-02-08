Городскую полицию наделят большими полномочиями

Эва Туречкова
08-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство в пятницу одобрило поправку в закон «Об организации дорожного движения», предполагающую наделить городскую полицию большими полномочиями, сообщил в пятницу министр юстиции Ян Кнежинек.

Согласно норме, предложенной депутатом от социал-демократической партии Петром Долинеком, городские полицейские смогут оштрафовать водителей, выезжающих на выделенные полосы для автобусов, прямо на месте. В настоящее время такие полномочия даны лишь государственной полиции.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 