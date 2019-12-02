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Городской совет Праги утвердил текст договора о партнерстве с Тайбэем

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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Городской совет чешской столицы утвердил текст договора о партнерстве Праги и Тайбэя. Ожидается, что Тайвань рассмотрит данный документ на заседании в среду, 4 декабря. Решение пражского совета еще должно получить подтверждение со стороны городского представительства, который внес вопрос в повестку своего заседания в середине декабря. Договор направлен на развитие между городами двусторонних связей в области культуры, образования, науки, технологий, туризма и здравоохранения.

Впервые идею подписания с Тайбэем договора о партнерстве озвучил мэр Праги Зденек Гржиб после визита на Тайвань в марте 2019 г., в ходе которого он встретился со своим коллегой Кэ Вэньчжэ. Гржиб не скрывает своих симпатий к Тайбэю, где ранее проходил стажировку.

В октябре 2018 г. Прага аннулировала договор с Пекином, после того как пражской мэрии не удалось договориться об изъятии из текста слов о «политики одного Китая», которым не признается самостоятельность Тайваня. Этот шаг привел к ответным шагам со стороны КНР, прежде всего, к запрету гастролей ряда чешских музыкальных коллективов.

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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