12 сентября городской совет Праги-6 рассматривает вопрос о судьбе памятника советскому маршалу И.С. Коневу и его возможном переносе. Оппоненты главы администрации городской части Ондржея Коларжа во главе с депутатом Зденеком Ондрачеком требуют его отставки. По их мнению, он нарушил закон и не имеет право произвольно принимать решение о судьбе памятника. По информации ČTK, зал заседания, который вмещает 40 человек, заполнен до отказа.

На улице также собрались люди с чешскими флагами и транспарантами, перед которыми накануне заседания городского совета выступили член Компартии Яна Волфова и председатель Альянса национальных сил (Aliance národních sil) Владимира Витова.

В своей вступительной речи Ондржей Коларж выступил за то, чтобы перенести памятник. «Мы предложим провести открытый тендер на создание нового памятника в честь освободителей нашей столицы», - пояснил он. При этом Коларж подчеркнул, что голосование о судьбе памятника будет тайным, в том числе из-за угроз, которые, по его словам, он получает.