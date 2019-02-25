Город Хрудим удалил из списка почетных граждан Сталина и Готвальда

Иосиф Сталин и Клемент Готвальд более не являются почетными гражданами города Хрудим, расположенного в 110 ум от Праги. Члены городского совета проголосовали за удаление их имен из списка, пересмотреть который предложили члены «пиратской» партии.

По словам заместителя мэра города Павла Штепанека, ни советский диктатор, ни президент Чехословакии от компартии этого не заслуживают. Звание почетного гражданина было присвоено Клементу Готвальду в 1946 году, когда он занимал должность председателя правительства. Сталин получил это звание в 1945 году в ознаменование освобождение Чехословакии от нацистской Германии. В 2011 году попытка пересмотреть список почетных граждан была отклонена сотрудниками мэрии.