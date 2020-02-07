Город Тршебич, собирающий гуманитарную помощь для Китая, поддержала вся Чехия

К сбору гуманитарной помощи для Китая, которую проводит город Тршебич, подключились жители других регионов Чехии. Некоторые направляют посылки с медицинскими принадлежностями, оплачивая их через Интернет, указывая в качестве адресата мэрию. Некоторые лично привозят марлевые повязки, резиновые перчатки и медицинские комбинезоны.

Город Тршебич и край Высочина закупили медицинские принадлежности на сумму 100 000 крог (4000 евро). В Китай груз, по-видимому, будет доставлен самолетами несколькими партиями, сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь мэрии 7 февраля, когда сбор гуманитарной помощи завершается.

В конце января Город Ичан, расположенный в китайской провинции Хубэй, обратился к чешскому городу-побратиму Тршебич с просьбой предоставить средства защиты для борьбы с коронавирусом. В городе находится один из очагов эпидемии.