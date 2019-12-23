Архив передач

Горнолыжные курорты ЧР подсчитывают убытки

Ирина Ручкина
23-12-2019
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Канатные дороги и горнолыжные курорты в Чехии страдают от отсутствия снега - в рождественские праздники будет работать около 10% всех горнолыжных спусков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит несколько миллионов крон. Неутешительным для владельцев горнолыжных курортов является также прогноз синоптиков, по данным которых на территории Чехии в ближайшие дни ожидается переменчивая погода и температура выше нуля.

Большинство курортов, где можно покататься на горных лыжах, находятся в горной области Крконоши. Горнолыжные центры в Крушных горах и в области южной Чехии еще даже не открыли сезон, хотя в прошлом году местные горные курорты были открыты с конца ноября.

 
 
 
 
 
 
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