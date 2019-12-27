В пятницу, 27 декабря, горнодобывающее предприятие OKD возобновило работу в рудниках в регионе Карвина, которые были остановлены в понедельник, 23 декабря, по соображениям безопасности после хакерской атаки на компьютерную сеть компании. Возобновление работ стало возможным после создания отдельной внутренней компьютерной сети, необходимой для обеспечения безопасности. Данная сеть отслеживает присутствие сотрудников на отдельных участках добычи и на рабочих местах, а также управляет техникой под землей.

Пресс-секретарь OKD Иво Челеховски заявил, что фирма заранее планировала ограничение работ в период государственных праздников, так что ущерб, нанесенный хакерской атакой, не столь значителен.