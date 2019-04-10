Горнодобывающая компания планирует до середины мая поднять на поверхность тела остальных жертв ЧП

Лорета Вашкова
10-04-2019
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Горнодобывающая компания OKD (Остравско-Карвинские шахты) планирует до конца текущей недели проверить шахту ČSM в Стонаве Карвинской обл., где в декабре 2018 года в результате взрыва метана погибли 13 шахтеров. Найти до сих пор удалось лишь тела четырех человек, еще девять погибших остались в шахте, так как место взрыва на несколько месяцев пришлось закрыть также для спасателей.

Предполагается, что с конца апреля до середины мая на поверхность можно будет поднять тела остальных жертв ЧП, сообщил Чешскому агентству ЧТК управляющий шахтой Kaмил Благут. Большинство из умерших шахтеров, 12 человек, являлись поляками.

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