Горнодобывающая компания планирует до середины мая поднять на поверхность тела остальных жертв ЧП

Горнодобывающая компания OKD (Остравско-Карвинские шахты) планирует до конца текущей недели проверить шахту ČSM в Стонаве Карвинской обл., где в декабре 2018 года в результате взрыва метана погибли 13 шахтеров. Найти до сих пор удалось лишь тела четырех человек, еще девять погибших остались в шахте, так как место взрыва на несколько месяцев пришлось закрыть также для спасателей.

Предполагается, что с конца апреля до середины мая на поверхность можно будет поднять тела остальных жертв ЧП, сообщил Чешскому агентству ЧТК управляющий шахтой Kaмил Благут. Большинство из умерших шахтеров, 12 человек, являлись поляками.