Горацкий музей представит взгляд мораван на основание Чехословакии

4 и 28 октября Горацкий музей г. Нове-Место-на-Мораве по случаю 100-летия основания Чехословакии приглашает на кинопоказ новой документальной картины режиссера Maртина Мишика 28. říjen 1918 na Moravě («28 октября 1918 г. в Моравии»). Чехия отмечает свой главный национальный праздник, День образования независимой Чехословацкой Республики, именно 28 октября.

В киноленте запечатлены распад Габсбургской монархии и возникновение Моравского национального комитета, члены которого 29 октября 1918 г. обратились с заявлением о включении Моравии в состав независимой Чехословакии, - сообщила ЧТК Алице Градилова из Горнацкого музея.