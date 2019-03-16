Годовой итог Генеральной инспекции сил безопасности (GIBS) – 123 прослушивания по 21 уголовному делу

В 2018 году Генеральной инспекцией сил безопасности (GIBS) было осуществлено 123 операций по прослушиванию телефонных переговоров, касавшихся расследования 21 уголовного дела. В межгодовом сравнении это сокращение на 49 операций по прослушиванию. Чаще всего в поле зрения GIBS в этом отношении попадали гражданские лица не связанные с силами безопасностями (83 случая), а также сотрудники Полиции Чешской Республики (27 случаев). В 12 случаях прослушиванию были подвергнуты телефоны сотрудников Тюремной службы. Одна операция касалась представителя Таможенной службы.

121 операция была осуществлена на основании судебных вердиктов. В остальных случаях Инспекция действовала, заручившись согласием непосредственно пользователей телефонов.