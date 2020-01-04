Год был жарким

По данным метеорологической станции в пражском Клементинуме, минувший год был вторым самым теплым за последние 245 лет, то есть с тех пор, как там ведутся постоянные наблюдения за погодой. В 2019 году средняя годовая температура составила 12,6 градусов С, что всего на 0,2 С меньше, чем в 2018 году, который сохраняет титул самого жаркого за всю историю метеонаблюдений в Клементинуме.

Ведение метеорологических записей в пражской обсерватории Клементинум началось в 1752 году, а непрерывные записи о температурных изменениях на территории чешской столицы отсчитывают свою историю с 1784 года.