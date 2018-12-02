Главы обеих палат парламента Чехии выступают за сохранение антироссийских санкций в прежнем объеме

Председатель Сената ЧР Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек выступили за сохранение действующих санкций в отношении России. При этом оба политика в интервью Чешскому телевидению подчеркнули, что «главная задача после событий в Азовском море – привести обе стороны за стол переговоров».

«Я поддерживаю санкции в отношении России, поскольку, к сожалению, у нас нет иной возможности заявить о своем несогласии с действиями российской стороны», – подчеркнул Ярослав Куберта. При этом он не поддерживает ужесточение санкций «из-за неясности интересов, которые преследует каждая из сторон конфликта». Куберта указал на негативное влияние пенсионной реформы на популярность Владимира Путина и на интересы Петра Порошенка по привлечению избирателей перед приближающимися президентскими выборами.

Радек Вондрачек, со своей стороны, заявил, что не видит причин отменять антироссийские санкции, «поскольку причины, по которым они были введены, продолжают действовать». Политик считает, что Еврокомиссии следует дать экспертную оценку, «эффективны или контрпродуктивны эти санкции».