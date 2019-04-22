Главы мировых музеев и галерей поддержали уволенного директора пражской Национальной галереи

Представители 12 зарубежных музеев и галерей написали письмо премьер-министру ЧР Андрею Бабишу, в котором выразили свое «удивление и изумление» по поводу увольнения Иржи Файта, директора Национальной галереи в Праге. Они отметили, что он способствовал развитию взаимного сотрудничества между художественными учреждениями и вывел Национальную галерею на новый уровень. Документ, который имеется в распоряжении информагентства ČTK, был подписан директорами всемирно известных учреждений из Европы, США и Сингапура.

Иржи Файт был уволен в четверг, 18 апреля, по инициативе министра культуры Антонина Станека. По его словам, Файт неоднократно нарушал закон, правила и игнорировал критику и рекомендации. Смена руководителя галереи не помешает работе учреждения, подчеркнул Станек. Исполняющим обязанности директора Национальной галереи был назначен кризисный управляющий Иван Моравек.