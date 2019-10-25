Главы Минкульта и МИД Чехии осудили акты вандализма в отношении памятников красноармейцам

Комментируя последние повреждения монументов Красной армии на территории Чехии, министр культуры Любомир Заоралек в своем микроблоге Twitter подчеркнул: «Я не приемлю акты насилия в отношении памятников, идет ли речь о памятнике детям Уинтона или освобождению Остравы. Мы можем спорить по поводу нашего прошлого, проводить хэппенинги, но я не приемлю вандализм и агрессию. Я прошу уважать свидетельства нашего прошлого».

С ним солидарен глава МИД Чехии Томаш Петршичек, заявивший: «Вымещать свою злость или разочарование на исторических символах – низко. Будь то в Праге, Остраве или Высоке Лготе. Я не выношу вандализм, который плохо характеризует нас как внутри страны, так и за рубежом. В некоторых случаях это может даже угрожать нашим интересам в Европе и мире. Уже потому, что мы ожидаем, что подобным образом будут относиться и к нашим памятникам за границей».

В ночь на 23 октября неизвестные облили красной краской памятник Красной армии в Остраве и оставили надпись «Будапешт 1956». Атаку резко осудил мэр города. 24 октября подобное нападение было осуществлено на памятник красноармейцам в Брно, в районе Кралово Поле. Монумент в Брно является памятником культуры и местом погребения советских солдат, павших в боях с немецкими войсками на территории Моравии. Полиция начала расследование. В прошлом неизвестные уже рисовали на этом монументе свастику.

Посольство РФ выразило протест по поводу обоих случаев, опубликовав сообщение на своей странице в Facebook: «Решительно осуждаем очередную трусливую варварскую выходку, противоречащую элементарным нормам цивилизованного общества. На фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей Чехии к памяти советских воинов подобные инциденты выглядят попытками внести раздор в российско-чешские отношения, скрепленные общей историей борьбы с фашистскими захватчиками».