Архив передач

Главы МИД и Минобороны Чехии: саммит НАТО помог разрядить обстановку и показал единство альянса

Лорета Вашкова
04-12-2019
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Очередной саммит НАТО, проходивший в Лондоне 3-4 декабря, способствовал снятию напряжения и показал единство альянса. Об этом чешским журналистам после заседания сообщили главы МИД и Минобороны Чехии Томаш Петршичек и Любомир Метнар. Глава чешской дипломатии назвал саммит успешным и «способствовавшим разъяснению некоторых недоразумений между лидерами ключевых государств-членов альянса».

Президент Милош Земан, возглавлявший чешскую делегацию, говорил в своем выступлении о миротворческой миссии в Афганистане, борьбе с терроризмом, необходимости нести свою долю ответственности за расходы альянса и о том, что союзники не должны сдавать своих позиций, информировал глава отдела внешних связей канцелярии президента Рудольф Индрак.

Глава внешнеполитического ведомства, в свою очередь, приветствует намерения НАТО проанализировать будущие отношения с Китаем. «Существуют некоторые области, в которых, как мы полагаем, Китай представляет угрозу – например, гибридное влияние, деятельность в киберпространстве, поэтому НАТО должно взвесить, как этому противостоять», - информировал Томаш Петршичек.

Лорета Вашкова
04-12-2019
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