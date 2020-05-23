Главы МИД Чехии Петршичек, Заоралек и Шварценберг критикуют план аннексии израильских поселений на Западном берегу реки Иордан

Чешское издание Právo опубликовало совместную статью главы внешнеполитического ведомства Чехии Томаша Петршичека и двух его предшественников на посту министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека и Карела Шварценберга с названием «Что будет с палестинцами и израильской демократией?».

Три высших дипломатических представителя Чехии последних лет в тексте подвергли критике план, озвученный в Белом доме президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, согласно которому Израиль намерен совершить аннексию израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Чешские политики косвенно назвали его «односторонним шагом, грубо нарушающим международное право». Аннексия может стать важнейшим препятствием на пути создания и сосуществования двух государств Израиля и Палестины, то есть модели мирного урегулирования, поддерживаемой с момента окончания холодной войны большинством членов международного сообщества, включая все государства Евросоюза, напоминают Петршичек, Заоралек и Шварценберг.

«Принципы международного права нельзя перекручивать в зависимости от того, кого они касаются. Они должны быть законом для всех», - пишут авторы статьи. Соблюдение прав человека миллионов палестинцев является залогом безопасности и стабильности не только в Израиле и будущем палестинском государстве, но и на Ближнем Востоке в целом. «Это инвестиция и в нашу собственную безопасность», - уверены представители чешского МИД.

Несмотря на дружбу, связывающую Чехию и Израиль, «Чешская Республика будет и далее поддерживать мирное урегулирование на Ближнем Востоке путем создания двух самостоятельных государств», - заключают авторы.

На статью отреагировали как премьер Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан. По мнению Бабиша, за чешскую зарубежную политику отвечает правительство как единое целое. «Поэтому неприемлемо, чтобы по поводу настолько серьезного вопроса выражались отдельные министры без консультации, особенно если такое мнение воспринимается за рубежом как мнение высказанное от имени всей Чешской Республики». Президент Земан считает, что статья «вредит взаимоотношениям с Израилем и США».