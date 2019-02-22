Главы МИД Чехии и США проведут встречу в Вашингтоне

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Министр иностранных дел Чехии Toмаш Петршичек в пятницу встретится в Вашингтоне со своим американским коллегой Майком Помпео. Это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств Чешской Республики и США после семилетнего перерыва. Политики, помимо прочего, обсудят возможную повестку предстоящей встречи чешского премьера Андрея Бабиша с главой Америки Дональдом Трампом в Белом доме, запланированной на начало марта.

В ходе нынешней встречи министры, по всей видимости, затронут вопросы чешско-американского сотрудничества в области торговли и науки, проблему кибернетической безопасности и ситуацию в Сирии и Афганистане. Как предполагается, политики обсудят и соглашение по ядерной программе с Ираном (СВПД), из которого США вышли и также требуют выхода из него ЕС. Глава чешской дипломатии в пятницу выступит с докладом об охране прав человека на встрече представителей Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy).

Лорета Вашкова
22-02-2019
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