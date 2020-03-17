Главы государств ЕС готовы закрыть внешнюю границу Евросоюза

Президенты и премьеры государств, входящих в состав Евросоюза, в том числе и Чехии, во вторник обсудят общие меры по борьбе с эпидемией коронавируса в Европе. Заседание будет проводиться посредством телеконференции. Верховные политические представители во время переговоров должны официально одобрить постановление о закрытии внешней границы ЕС, предложенное Европейской комиссией в понедельник. Мера предположительно вступит в силу во вторник, 17 марта. Шенгенское пространство закрывается в полдень, 17 марта, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Представители стран ЕС далее обсудят шаги по бесперебойному и ускоренному снабжению отдельных государств продовольственными товарами и лекарствами. Ситуацию осложняет факт закрытия некоторыми странами, в том числе и Чехией, государственных границ.