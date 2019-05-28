Главой пражской еврейской общины стал Франтишек Баняй

Эва Туречкова
28-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Новым председателем пражской еврейской общины был избран Франтишек Баняй. Его предшественник Ян Мунк скоропостижно скончался в мае текущего года, сообщает чешское информагентство ЧТК.

71-летний Баняй уже занимал должность главы общины с 2005 по 2012 год. Женат, есть дочь и двое внуков. Выпускник физико-математического факультета Карлова университета.

В Чехии проживает около 15 - 20 тысяч человек, исповедующих иудаизм. На территории современной Чехии зарегистрированы 10 еврейских общин. Пост главы Федерации еврейских общин в Чешской Республике занимает Томаш Краус.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31