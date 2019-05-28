Главой пражской еврейской общины стал Франтишек Баняй

Новым председателем пражской еврейской общины был избран Франтишек Баняй. Его предшественник Ян Мунк скоропостижно скончался в мае текущего года, сообщает чешское информагентство ЧТК.

71-летний Баняй уже занимал должность главы общины с 2005 по 2012 год. Женат, есть дочь и двое внуков. Выпускник физико-математического факультета Карлова университета.

В Чехии проживает около 15 - 20 тысяч человек, исповедующих иудаизм. На территории современной Чехии зарегистрированы 10 еврейских общин. Пост главы Федерации еврейских общин в Чешской Республике занимает Томаш Краус.