Главой партии Старосты и независимые стал депутат Вит Ракушан

Новой главой партии Старосты и независимые на субботнем съезде был избран мэр г. Колин, депутат Вит Ракушан. Его кандидатуру поддержали 139 делегатов, то есть 93,9 процента голосующих. Первым зампредседателя стал Ян Фарски, которому отдали голоса 92,5% участников съезда.

Основатель партии Петр Гарздик покинул руководящий пост по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что STAN «нужен новый импульс».

Воспользовавшись цитатой президента Вацлава Гавела, Вит Ракушан в своем выступлении заявил, что «Чехия не процветает, так как не умеет воспользоваться ни человеческим, ни экономическим потенциалом. Политические идеи вытеснил маркетинг», - заявил Ракушан, назвав коалиционное правительство ANO и социал-демократов «угрозой не только для демократии, но и благополучия Чехии».

Председатель STAN далее сообщил, что у партии есть амбиции в будущем войти в состав правительства.

Напомним, что на парламентских выборах в 2017 году за STAN проголосовали 5,18 процента избирателей.