Главой Комитета кибернетической и информационной безопасности Чехии назначен генерал Ржегка

19 марта решением правительства главой Комитета кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) был назначен генерал Карел Ржегка. Ранее предложенную кандидатуру рассмотрел комитет безопасности Нижней палаты парламента ЧР, что было необходимым условием назначения.

45-летний генерал Карел Ржегка принимал участия в военных миссиях за рубежом, действовал в составе мил специального назначения, работал в Министерстве обороны и в структурах НАТО. На посту главы Комитета он сменит Душана Навратила, чье смещение с должности в декабре 2019 г. премьер-министр Андрей Бабиш аргументировал «низкими профессиональными качествами».