Архив передач

Главой Комитета кибернетической и информационной безопасности Чехии назначен генерал Ржегка

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

19 марта решением правительства главой Комитета кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) был назначен генерал Карел Ржегка. Ранее предложенную кандидатуру рассмотрел комитет безопасности Нижней палаты парламента ЧР, что было необходимым условием назначения.

45-летний генерал Карел Ржегка принимал участия в военных миссиях за рубежом, действовал в составе мил специального назначения, работал в Министерстве обороны и в структурах НАТО. На посту главы Комитета он сменит Душана Навратила, чье смещение с должности в декабре 2019 г. премьер-министр Андрей Бабиш аргументировал «низкими профессиональными качествами».

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 