Главным гостем кинофестиваля Febiofest станет датский режиссер Билле Аугуст

Катерина Айзпурвит
05-02-2019
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Главным гостем международного кинофестиваля Febiofest станет датский режиссер, лауреат премии «Оскар» Билле Аугуст. Почетным чешским гостем фестиваля станет актриса Иржина Богдалова.

Кинофорум, в программе которого на данный момент значатся 156 лент, будет с 21 по 29 марта 2019 года проходить в Праге, а с 1 по 18 апреля – в других городах Чехии. В столице фестивальные фильмы будут демонстрироваться в 17 кинозалах. Зрители смогут увидеть полнометражные и документальные ленты, а также киноклассику, переведенную в цифровой формат.

 
 
 
 
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