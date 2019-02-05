Главным гостем кинофестиваля Febiofest станет датский режиссер Билле Аугуст

Главным гостем международного кинофестиваля Febiofest станет датский режиссер, лауреат премии «Оскар» Билле Аугуст. Почетным чешским гостем фестиваля станет актриса Иржина Богдалова.

Кинофорум, в программе которого на данный момент значатся 156 лент, будет с 21 по 29 марта 2019 года проходить в Праге, а с 1 по 18 апреля – в других городах Чехии. В столице фестивальные фильмы будут демонстрироваться в 17 кинозалах. Зрители смогут увидеть полнометражные и документальные ленты, а также киноклассику, переведенную в цифровой формат.