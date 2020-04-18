Главный ущерб в результате «замораживания» экономики из-за эпидемии коронавируса был нанесен мелким фирмам

По результатам аналитического исследования портала informaceofirmach.cz, больше всего от правительственных мер по ограничению эпидемии нового коронавируса, вылившихся в «замораживание» экономической деятельности, пострадали мелкие фирмы с оборотом менее 1 миллиона крон в год (37 тысяч евро). Например, в Карловарском крае убытки несут 40% компаний.

Всего ограничительные меры из-за распространения COVID-19, внедренные правительством Чехии, затронули 127 тысяч компаний и 299 тысяч физических лиц и предпринимателей.