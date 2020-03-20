Архив передач

Главный санитарный врач Чехии призвала носить маски и во время прогулки по лесу и парку

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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С нуля часов 19 марта жители Чехии в связи с эпидемией коронавируса обязаны носить маску или защитную повязку на лице в любых общественных местах. В интервью «Чешскому Радио» санитарный врач Чехии Ярмила Ражова призвала граждан закрывать нос и рот и во время прогулки в лесу или парке. «Вы никогда не знаете, не встретите ли вы кого-нибудь», – подчеркнула специалист.

Маска из ткани призвана помешать распространению инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Поскольку Чехия испытывает острый дефицит марлевых повязок, то жители страны шьют их самостоятельно. Маски необходимо менять, а в респираторе промывать металлический элемент, которым он снабжен.

 
 
 
 
 
 
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