Главные конструкции чешского павильона для EXPO 2020 в Дубае готовы

Главные конструкции чешского павильона для всемирной выставки EXPO 2020, которая откроется в Дубае в октябре, сооружены. На прилегающей к нему территории также посажены пальмы.

K экспонированию в рамках выставки подготовлена также чешская установка S.A.W.E.R, система получения воды из воздуха, что должно помочь решить проблему с нехваткой питьевой воды в засушливых регионах. На пресс-конференции в пятницу об этом сообщили Toмаш Maтушка, отвечающий за реализацию проекта, и посредством телемоста генеральный комиссар по участию ЧР в ЭКСПО-2020 Иржи Франтишек Потужник. Полностью выставочный павильон Чешской Республики будет готов в марте.

Прототип демонстрационной установки чешские ученые тестировали в течение полугода в ОАЭ, что подтвердило ожидаемый ими результат и эффективность новшества.