Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы

По словам мэра Праги Зденека Гржиба, 9 мая Красная Армия прибыла в практически уже освобожденную Прагу и главная заслуга в освобождении столицы принадлежит не СССР, заявил градоначальник в своей речи, посвященной 75-й годовщине Пражского восстания.
По словам Гржиба, никто не ставит под сомнение роль Советского Союза во Второй мировой войне, но Москву следует рассматривать как одного из инициаторов и зачинщиков крупнейшего военного конфликта в истории человечества. В этой связи мэр Праги подчеркнул, что Чешская Республика в настоящее время сталкивается с сильным давлением со стороны российской пропаганды и ее попытками исказить историю.
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